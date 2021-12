Carro invade posto de combustível e deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas após um carro desgovernado invadir um posto de combustível na manhã desta quinta-feira, 25, em Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

Segundo informações do site Acorda Cidade, o acidente teria acontecido depois do motorista identificado como Daniel Pedro Ramires, que conduzia um veículo modelo Gol, ficar com a visão embaçada e perder o controle da direção.

O frentista Adalberto Dionísio Franca Filho, 50, e o motociclista Sebastião da Silva Santos, 30, que estava abastecendo no local, foram atingidos pelo carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi mobilizado e prestou os primeiros socorros.

Devido ao impacto, o frentista foi arremessado a alguns metros. Já o motociclista ficou preso debaixo do carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado por causa do risco de incêndio, já que uma das bombas de combustível ficou inclinada. Um outro veículo, modelo Corolla, teve o para-choque quebrado.

