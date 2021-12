Carro invade feira de artesanato após ser fechado na BA-099

Três carros (um Astra, um Honda Civic e uma caminhonete Ranger) se envolveram em um acidente na Estrada do Coco (BA-099), próximo a Abrantes, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ocorrência foi registrada manhã desta segunda-feira, 9, por volta das 10h.

Por conta do acidente, um dos veículos invadiu uma feira de artesanato, na lateral da via. Segundo o artesão Esperidião da Silva, que presenciou a situação, uma mulher grávida que estava em uma das barracas passou mal por conta do susto, mas que ninguém ficou ferido.

Ainda segundo ele, o acidente teria sido provocado porque o veículo Astra fechou o Honda Civic, jogando o carro contra a caminhonete Ranger, que acabou atingindo as barracas.

Caminhonete atingiu barracas de artesanato (Foto: Guto | Trânsito Salvador | Via WhatsApp)





Uma ambulância do serviço de resgate prestou os primeiros socorros à gestante. Ainda de acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), os veículos já foram retirados da via e transferidos para a delegacia de Abrantes. O trânsito segue tranquilo na região.

