Carro invade calçada e mata mulher em Feira de Santana

Uma mulher morreu atropelada por um carro na calçada em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). De acordo com testemunhas, Aline Nunes dos Santos, 26 anos, passeava com a sobrinha Laisa Beatriz Ferreira Nunes, de 10 meses, neste domingo, 31, no passeio da Avenida João Durval quando foi atingida pelo Corsa, de placa JQD-8387.

Aline morreu no local, mesmo lugar onde o pai dela faleceu também vítima de atropelo. Já o bebê está internado na UTI do Hospital Estadual da Criança (HEC). De acordo com a unidade médica, o estado de saúde da criança é estável. Ela respira sem ajuda de aparelhos e realizou tomografia, que não identificou trauma. Não há previsão de alta.

Após atropelar tia e sobrinho, o carro invadiu uma casa, que estava vazia, já que os moradores foram passar o feriado de Semana Santa em Conceição do Jacuípe. O motorista do Corsa, Edmilson Silva Santos, disse que perdeu o controle do automóvel após desviar de uma moto. Mas peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e testemunhas disseram que o veículo estava em alta velocidade.

O condutor passou por bafômetro, mas o exame deu negativo. Edmilson foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e depois conduzido para a 1ª Delegacia, onde foi autuado em flagrante.

