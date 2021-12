Carro invade calçada e mata criança de 1 ano no Recôncavo

Um menino de 1 ano morreu atropelado na cidade de Nazaré (a 78 quilômetros de Salvador), no Recôncavo da Bahia. O caso aconteceu no início da noite desta quinta-feira, 11, na rua Clemente Caldas, no bairro Pasto da Serra, próximo ao centro do município.

Segundo um policial, que não quis ser identificado, a criança estava com uma mulher quando o carro invadiu a calçada, acertando o garoto. David Lucas não resistiu. A mulher não ficou ferida. O condutor do veículo, que não teve o nome revelado, ficou no local aguardando a polícia chegar.

O motorista foi conduzido para a delegacia local. Na manhã desta sexta-feira, 12, ele aguardava o advogado chegar para prestar depoimento.

O corpo do menino foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Antônio de Jesus - a 34 quilômetros de Nazaré. A data e o local do sepultamento da vítima não foram confirmados.

O policial informou ainda que, até o momento, a causa do atropelamento não foi esclarecida. Contudo, ele afirmou que "o proprietário do veículo tem habilitação válida, o carro está em dias e, inicialmente, o condutor não tem passagem pela polícia".

Testemunhas deverão ser ouvidas até o final desta sexta.

*Sob orientação do editor Juracy dos Anjos.

