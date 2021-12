Carro invade bares e deixa uma mulher ferida em Feira de Santana

Um carro, modelo Hillux, invadiu dois bares no início da madrugada deste sábado, 24, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Na colisão, uma mulher foi atingida. Há a suspeita de que o motorista estaria bebendo quando provocou o acidente.

De acordo com as informações do site Acorda Cidade, o proprietário de um dos estabelecimentos afirmou que a vítima estaria em estado grave, mas o estado de saúde dela não chegou a ser confirmado por órgãos oficiais.

“Era 0h, eu estava colocando as mesas dentro do bar quando, de repente, veio esse homem embriagado com essa Hilux, saindo da esquina aqui. Ele fez uma manobra e veio para cima da gente. Teve uma vítima que está em estado grave. Ela estava no bar vizinho. O carro pagou ela em cheio e a gente está esperando para saber sobre o estado de saúde dela. Foi um momento de pânico. Não tinha como esperar que algo assim fosse acontecer”, relatou Eli Silva, dono do “Bar 33”.

Ainda segundo o proprietário do bar, o motorista do veículo estava acompanhado por três mulheres. Após a colisão, Eli e outras pessoas impediram que o condutor saísse do veículo até que a polícia chegasse. O homem foi detido após fazer o teste de alcoolemia.

“Não conheço o condutor, ele estava com três mulheres no carro, mas não deixamos ele sair. Seguramos ele e acionamos a polícia. Depois fui prestar depoimento e ele ficou lá detido. Chamamos os policiais da 67ª CIPM, que o levaram para a Polícia Rodoviária Federal. Foi feito o teste do bafômetro e lá constatou 0,73% de álcool. Ele ficou detido”, disse.

Além do "Bar 33", o estabelecimento "Point do Caldo", no qual a vítima estava, também foi atingido. Os proprietários ainda não calcularam os prejuízos. A reportagem do Portal A TARDE tentou falar com a delegacia local, mas não teve retorno até o momento.

Mulher foi atingida estava no estabelecimento "Point do Caldo"

