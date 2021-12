Carro fica preso em buraco em Teixeira de Freitas

Um carro caiu em um buraco nesta quinta-feira, 21, no município de Teixeira de Freitas (a 826 quilômetros de Salvador). O veículo era conduzido por uma mulher, que deixou o local do acidente sem ser identificada, de acordo com policiais do 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM) da cidade.

De acordo com a polícia, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) realiza uma obra no local do acidente. Uma funcionária da Embasa esteve no 13º BPM na manhã desta sexta, 22, para esclarecer os fatos. Segundo ela, o local estava interditado e com trabalhadores, quando a motorista invadiu o bloqueio e caiu no buraco.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

