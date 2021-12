Carro fica destruído após ser atingido por fogos de artifício

Um carro ficou totalmente destruído após ser atingido por fogos de artifícios na cidade de Juazeiro, Norte da Bahia. O fato aconteceu durante a madrugada do domingo 24, na data comemorativa de São João. Não houveram feridos.

De acordo com o dono do veículo, no momento da ocorrência, ele estava em outro bairro e só soube do acontecido quando chegou em casa, na manhã de domingo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo.

Segundo a TV São Francisco, a polícia fez a perícia do veículo na segunda-feira 25. O suspeito ainda não foi identificado. A investigação conta com imagens das câmeras de segurança instaladas próximas ao local.

