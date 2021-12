Carro explode após ser alvejado por criminosos em Camaçari

Um grupo de criminosos alvejou um veículo que estava estacionado uma casa, na manhã desta quarta-feira, 27, no bairro de Bomba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Por conta dos tiros, o carro acabou explodindo.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime aconteceu por volta das 4h, na rua do Florestal, próximo ao Bar do Reggae.

Ainda segundo a Stelecom, os envolvidos ainda não foram identificados. A 18ª Delegacia de Polícia Civil, em Camaçari, investiga o caso.

adblock ativo