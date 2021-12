Carro é pisoteado por cavalo desgovernado na Bahia

Um cavalo desgovernado subiu em um carro modelo HB20, amassando a chaparia do automóvel, na noite desta quinta-feira, 1º, em Luís Eduardo Magalhães (a 953 quilômetros de Salvador) .

De acordo com o "Blog Braga", um jovem estava montado no animal, mas não conseguiu controlá-lo e o cavalo começou a correr pela cidade. Em seguida, ele subiu na lateral do carro, do lado do motorista, bateu no para-brisa e caiu no chão.

Ainda segundo o Blog Braga, o animal levantou-se em seguida e saiu correndo pelo centro da cidade. O rapaz, que estava montado, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da região, mas não teve ferimentos. A condutora do carro também não foi atingida.

