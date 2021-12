Carro é incinerado horas depois de ser roubado em Barreiras

Um carro foi encontrado incinerado na BR-242, no município de Barreiras, distante a 858 km de Salvador, no oeste do estado. O veículo teria sido roubado na madrugada desta segunda-feira, 5.

De acordo com o blog Sigi Vilares, três homens armados levaram o carro quando o proprietário saia de casa, situada no bairro de Vila Rica,

Ainda conforme a publicação, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

adblock ativo