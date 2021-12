Carro despenca de garagem de hotel em Feira de Santana

Um veículo perdeu o controle e despencou da garagem do Hotel Atmosfera, nesta sexta-feira, 4, no bairro Santa Mônica, em Feira de Santana (a 108 km de Salvador). O caso aconteceu enquanto o homem estacionava o carro para um cliente e confundiu os pedais do acelerador e freio.

De acordo com o portal Acorda Cidade, o diretor-geral do hotel, Marcelo Alexandrino informou que o manobrista conduzia o veículo de um hóspede na garagem quando perdeu o controle atingindo a parede, que foi destruída.

