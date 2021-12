Carro desgovernado fica preso em árvore e quase atinge casa

Um caminhão desgovernado ficou preso em uma árvore, após descer uma ladeira, e por pouco não atingiu uma casa na cidade de Itabuna (a cerca de 440 km de Salvador). O acidente aconteceu na Travessa São Pedro, no bairro João Soares, na noite de sexta-feira, 29.

Segundo informações de populares, o veículo passava por manutenção em uma oficina, quando desceu a ladeira. O homem que consertava o veículo não soube informar o que aconteceu.

O caminhão ficou preso em uma árvore próxima a uma das residências da localidade. Uma unidade do Corpo de Bombeiros foi acionada pelos moradores, que ficaram com medo da árvore ceder e o veículo provocar estragos nas casas vizinhas. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido.

