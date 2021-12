Carro desgovernado derruba muro do aeroporto de Porto Seguro

Um carro desgovernado que trafegava pela BR-367, nesta quarta-feira, 18, derrubou parte do muro do aeroporto de Porto Seguro (distante a 712 Km de Salvador). O acidente aconteceu por volta das 5h40, quando o motorista identificado como José Wilian, que dirigia um veículo Picape Saveiro, perdeu o controle, saiu da pista e bateu no muro.

De acordo com as informações do site Radar 64, José se negou a fazer o teste do bafômetro, mas em depoimento admitiu ter consumido bebida alcoólica. O motorista é morador de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Ele estava de férias na casa de parentes no município baiano.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima, que teve escoriações leves. Ele foi encaminhado para Hospital Luís Eduardo Magalhães.

adblock ativo