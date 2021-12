Carro desgovernado colide com igreja em Luis Eduardo Magalhães

Um carro desgovernado colidiu com uma igreja, na tarde desta quarta-feira, 19, no município de Luis Eduardo Magalhães (distante a 539 km de Salvador), no oeste da Bahia. O motorista que não teve o nome revelado é suspeito de estar embriagado ao causar o acidente.

Segundo informações Blog do Braga, o motorista dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle da direção do veículo, subiu em uma calçada, atravessou uma rua e colidiu contra a parede externa da basílica, que estava vazia.

O condutor foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou escoriações no rosto, nariz e supercílio. Após receber os primeiros socorros, ele foi conduzido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passaria por avaliação e seria medicado.

