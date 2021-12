Carro de vereador é incendiado na porta de casa

No início da madrugada desta terça-feira, 13, o carro de som do vereador Carlos de Tijuaçu, do município baiano de Senhor do Bonfim, foi incendiado em frente à sua residência.

De acordo com informações do site Calila Notícias, o veículo foi utilizado como carro de som durante a campanha do político. Um jovem que passava no local afirmou que viu dois indivíduos, não identificados, que correram de perto do veículo, que se encontrava embaixo de uma árvore.

Populares tentaram cessar o fogo, mas não conseguiram devido a fácil combustão dos bancos e demais acessórios.

Carlos de Tijuaçu procurou a polícia para registrar o atentado.

