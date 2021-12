Carro de vereador é alvejado em Porto Seguro

O vereador Danilo Silva Barbosa, 32 anos, conhecido como "Danilo Suprilar", passou por um susto na noite deste domingo, 30, em Porto Seguro (a 712 quilômetros de Salvador), após seu carro ser alvejado com vários tiros.

No momento do atentado, o vereador estava no banco do carona. O veículo, por sua vez, era conduzido pelo irmão do parlamentar. Os tiros foram registrados por volta das 22h, na rua José Joaquim Tomy, no bairro Cambolo.

Uma das balas atingiu o encosto do banco do motorista e o outro foi alojado no painel do carro, além de ter tido três vidros quebrados. O irmão do vereador, que não teve o nome revelado, teve ferimentos leves no braço, por causa dos estilhaços.

Em entrevista ao Site Radar 64, o vereador informou que voltava de um evento quando sofreu o atentado. "Voltávamos de um chá de fraldas e, ao percebermos que estávamos sendo seguidos por uma moto, diminuímos a velocidade para a moto passar. Foi então que o condutor disparou várias vezes contra o nosso carro", disse o vereador.

Danilo Suprilar, que é do Partido Socialista Brasileiro (PSB), prestou queixa na mesma noite do crime. Sobre a possibilidade de ser uma tentativa de homicídio, o vereador preferiu ser cauteloso: "Prefiro esperar o resultado das investigações para me pronunciar oficialmente," declarou.

O delegado Delmar Bittencourt esteve na cena do crime na mesma noite para investigar o caso. Ao Radar, ele disse que, como o bandido não anunciou um roubo, as investigações inicialmente descartam a possibilidade de assalto.

Além de vereador, Danilo é comerciante do setor supermercadista, conforme informações do Radar 64. Ele foi o segundo vereador mais votado na eleição municipal de 2012, com 1.232 votos. Na última quinta-feira, 27, foi eleito o primeiro secretário da Câmara Municipal da mesa diretora do biênio 2015/2016.

