Carro de transporte clandestino invade imóvel durante perseguição

Um veículo Fiesta, de placa NYJ-2616, invadiu um imóvel em Feira de Santana (a 109 km de Salvador) nesta segunda-feira, 9. Segundo o site Acorda Cidade, testemunhas disseram que o carro era usado para fazer transporte clandestino, conhecido na cidade como "ligeirinho", e era perseguido por agentes da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

O motorista e passageiro do automóvel ficaram feridos e foram socorridos. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Não tinha ninguém no imóvel, que funciona como bar de noite. O proprietário do local disse que o dono do carro afirmou que iria arcar com os prejuízos.

