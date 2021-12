Carro de prefeitura cai em ribanceira na BR-101 e deixa quatro feridos

Quatro pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam cair em uma ribanceira de 6 metros na madrugada desta terça-feira, 9, na BR-101. O acidente aconteceu por volta das 2h30, no km 648 da rodovia, em Itapebi (a 607 quilômetros de Salvador).

Havia cinco pessoas dentro do veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e apenas uma não se feriu. Duas equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) socorreram as vítimas para o Hospital Regional de Eunápolis, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

Os passageiros tinham saído de Salvador após realizarem exames e retornavam para o município de Porto Seguro, no sul da Bahia. O motorista, que não foi identificado, disse à polícia que teria perdido o controle do veículo ao passar por uma curva, perto do trevo que dá acesso à cidade baiana de Canavieiras. As informações são do site Radar 64.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a secretaria de saúde de Porto Seguro, mas ninguém foi localizado até a publicação desta matéria.

adblock ativo