Carro de prefeito de Pindobaçu é incendiado

O carro do prefeito de Pindobaçu, Marlos André (PT) foi incendiado na porta de casa na madrugada desta terça-feira, 4. O veículo, um caminhão F400, ficou totalmente destruído.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas, segundo o site Toda Bahia. Ninguém ficou ferido. O prefeito não estava em casa no momento da ocorrência, de acordo com o site RF Notícias.

O caso é investigado pela polícia. Ainda não há informações sobre suspeitos e motivação do crime. Seguranças do prefeito relataram que uma moto passou na frente da casa do gestor municipal momentos antes do incêndio.

O pai do petista, o ex-prefeito Marlos Wanderlei foi assassinado em maio de 1989.

