Carro de motorista de aplicativo roubado em Salvador é recuperado em Itabuna

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido com um carro roubado durante ação da Rondesp Sul, no bairro Pedro Jerônimo, em Itabuna (a 450 quilômetros de Salvador). O veículo recuperado era usado pelo proprietário em Salvador – na época do roubo, em agosto – em um serviço de aplicativo.

De acordo com o site Verdinho Notícias, Murilo Souza Santana, Leonardo da Silva Monteiro e o adolescente foram interceptados na avenida Pedro Jorge em um veículo Fiat Siena, com a placa adulterada.

Os dois homens, que moram em Itabuna, possuem diversas passagens pela polícia: Murilo, por assalto a mão armada, e Leonardo, por tráfico de drogas.

Ainda segundo o site, um revólver calibre 38 foi apreendido na mão de um dos suspeitos, que tentou jogar a culpa no adolescente.

O carro foi roubado no dia 19 de agosto, na avenida Centenário, na capital baiana. A polícia já entrou em contato com o proprietário para buscar o automóvel.

