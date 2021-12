Carro de federal morto em Brasília é encontrado na Bahia

A Policia Federal localizou na noite de segunda-feira, 14, na cidade de Tabocas do Brejo Velho, 795 km de Salvador, no oeste da Bahia, o carro VW Gol, com placas NKQ 3680 de Aparecida de Goiânia(GO), que foi levado pelos assassinos do policial federal Wilton Tapajós Macedo, 54 anos, morto dia 17 de julho, no cemitério Campo da Esperança, no Distrito Federal.

O agente da PF trabalhava no núcleo da inteligência da Policia Federal, equipe que investigou a operação Monte Carlo, que resultou na prisão do contraventor Carlinhos Cachoeira. O veículo foi encontrado na Bahia depois que três suspeitos de participação no crime foram presos na manhã de segunda-feira, 14, na cidade de Ocidental (GO).

Com documentação adulterada, o carro foi comprado por uma pessoa de Tabocas do Brejo Velho e estava alugado para a campanha política. Três pessoas foram presas e encaminhadas para o Posto Avançado da Policia Federal, em Barreiras, onde prestam depoimentos para uma equipe da Policia Federal. O destino dos três acusados não foi revelado à imprensa.

