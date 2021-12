Carro de cantor é alvo de tiros em Teixeira de Freitas

O carro de um cantor foi alvo de tiros na cidade de Teixeira de Freitas (distante a 801 km de Savador), na região sul da Bahia, na noite de terça-feira, 8.

Segundo a 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), o veículo tinha acabado de ser deixado pelo cantor, conhecido como Nonato da Viola, em uma garagem de sua propriedade em um sítio, no bairro São Lourenço.

Nonato procurou a Polícia, nesta quarta-feira, 9, e informou que após deixar o carro entrou na casa, de onde escutou o barulho dos tiros.

Após o alarme do carro disparar, o cantor foi até a garagem e constatou ao menos três disparos no veículo.

A polícia não soube informar se Nonato da Viola era o alvo do criminoso ou se a intenção do atirador era apenas provocar danos no automóvel. O cantor disse desconhecer qualquer motivação para a ocorrência.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Carro foi alvejado minutos após ter sido deixado em garagem (Foto: Uinderlei Guimarães/Sulbahianews)

