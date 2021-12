Carro de canoísta Isaquias Queiroz cai em ribanceira na BA

O canoísta baiano Isaquias Queiroz capotou o carro na madrugada desta segunda-feira, 21, na BR-101, em Ubaitaba (a 450 quilômetros de Salvador). De acordo com o site Ubaitaba Urgente, o atleta perdeu o controle do seu carro, uma Ranger, em uma curva, capotou o veículo e caiu em uma ribanceira.

Além de Isaquias, o irmão do canoísta, Lucas, e uma outra pessoa estavam no automóvel. Nenhum dos três ficaram feridos no acidente.

O baiano está em Ubaitaba de férias. Isaquias é a principal promessa de medalha do Brasil na canoagem nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.

O irmão do atleta, que também estava no veículo, fez um registro do veículo logo após o acidente.

adblock ativo