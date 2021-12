Carro da Uber é alvejado em Vilas do Atlântico

Um motorista da Uber teve o carro alvejado em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, enquanto estava trabalhando. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 8, mas Júlio César Santos procurou a 23ª DT (Lauro), na manhã desta sexta, 9, para registrar a denúncia.

Ele conta que tinha levado uma passageira da casa de shows Armazém Hall para seu destino e decidiu voltar para o local em busca de outro cliente. "Eu estava passando devagar, quando ouvi o barulho e acelerei, saindo do local. Só percebi que meu carro tinha sido atingido depois", relata.

Ainda de acordo com ele, a bala perfurou a chaparia do carro e atravessou o banco traseiro, desviando no cinto de segurança, o que mudou o trajeto do projétil, que acertou o banco de passageiro. "Se não fosse o cinto de segurança, a bala ia me atingir pelas costas. Eu nasci de novo. Agora, eu poderia estar seriamente lesionado ou não estar aqui para falar", afirma.

O motorista não soube informar quem efetuou os disparos, mas disse que estava passando próximo a taxistas. "Meu veículo estava de costas para a fila de táxis. Eu não quero acusar ninguém, mas o tiro partiu da direção deles", afirmou.

adblock ativo