Carro cruza canteiro e causa acidente com quatro vítimas

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-324, próximo ao bairro de Bom Juá. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo da marca Jac Motors cruzou o canteiro central e atingiu um Palio que seguia em direção a Feira de Santana. Os motoristas dos dois carros e dois passageiros do Palio ficaram feridos.

Eles foram atendidos por equipes da ViaBahia e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do Jac, mas as outras três vítimas tiveram ferimentos leves.

Por conta do acidente, o trânsito ficou congestionado por 5 km nos dois sentidos. A situação já foi normalizada.

