Carro com vereador capota após pneu estourar na BR-242

Um carro capotou na madrugada desta sexta-feira, 23, após um dos pneus do veículo estourar. O vereador Alcione Rodrigues de Macedo (PHS), de Barreiras, que conduzia o carro, e uma mulher ficaram feridos. Outras três pessoas também estavam no automóvel, mas não há informações se ficaram feridas.

O acidente aconteceu no km 574 da BR-242, na cidade de Ibotirama (a 662,8 quilômetros de Salvador. Os ocupantes do carro são familiares do vereador.

De acordo com as informações do site TV RBR, assim que o pneu estourou, o vereador perdeu a direção do veículo, capotando o carro em seguida.

Ainda segundo o site, o vereador teve ferimentos leves e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Ibotirama. A mulher, que não teve o nome divulgado, também foi encaminhada a unidade de saúde com dores no corpo. Ambos já foram liberados.

adblock ativo