Carro com registro de roubo capota e deixa dois feridos

Dois homens ficaram feridos após um capotamento na BR-020, próximo ao município de São Desidério (a 890 km de Salvador), no extremo oeste do estado, na madrugada deste domingo, 13. O acidente ocorreu após o automóvel sair da pista.

O carro envolvido no acidente tem registro de roubo, de acordo com a Polícia Militar de Barreiras. Além disso, foram encontradas drogas e bebidas no veículo.

Estado de saúde

Os dois feridos foram atendidos por uma ambulância da prefeitura de São Desidério e levados para o Hospital do Oeste, em Barreiras. Eles não tiveram os nomes divulgados.

O estado de saúde de um deles é considerado grave. Não há informações sobre o outro passageiro.

adblock ativo