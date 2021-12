Carro com equipamento de Caetano Veloso é roubado na Bahia

Todo o equipamento do show do cantor Caetano Veloso foi roubado na noite deste domingo, 14, no município baiano de Maraú (a 221 quilômetros de Salvador). A ação foi realizada por um grupo de homens armados, que abordou o motorista quando ele saía de um restaurante na cidade.

Os criminosos, ainda não identificados, levaram também os objetos pessoais do condutor, como celular e documentos. Ele, no entanto, não foi ferido e registrou a ocorrência na delegacia do município.

A informação sobre a ação criminosa foi divulgada inicialmente na página do músico nas redes sociais. O material – que incluía vários instrumentos musicais, figurinos, cenário e equipamentos de iluminação e som – era transportado em um Gol preto 2009, placa LRN 3352, com um trailler acoplado de cor cinza escuro - placa KXS 8383.

O material era levado para o Rio de Janeiro, onde o artista baiano e os filhos fariam uma nova apresentação. No último sábado, 13, Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso fizeram um show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

