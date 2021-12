Carro com cinco pessoas capota após colidir em árvore na BR-324

Um carro com cinco pessoas capotou após colidir em uma árvore na BR-324, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (PRS). Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a ocorrência foi registrado por volta das 12h50 deste sábado, 17, e ainda não há detalhes sobre a causa do acidente.

De acordo com o órgão, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está no local prestando os primeiros socorros às vítimas, mas até o momento não há informação sobre o estado de saúde dos feridos. Guarnições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local.

