Carro com casal e bebê cai de ponte na BR-101

Uma picape Strada caiu de uma ponte na BR-101, próximo do município de Itabela (a 691 quilômetros de Salvador), na noite deste domingo, 11. No momento do acidente, um casal e uma criança de cinco meses estavam dentro do veículo. Após a queda, o carro ficou submerso no rio Frades.

De acordo com o Radar 64, Nelson Cardoso dos Santos Filho, 28 anos, teria perdido controle da direção e batido na mureta de concreto da ponte, quando despencou de uma altura de aproximadamente 15 metros. Elizabeth Porto, 22 anos, a filha do casal, e Nelson ambos foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Eunápolis.

Ainda segundo o site, Nelson já foi liberado, mas a esposa e a filha continuam internados na unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde delas. O motorista disse ao Radar que foi surpreendido por uma outra ultrapassagem que acontecia no sentido contrário, no momento que passava pela ponte. Para evitar a colisão, o motorista desviou, mas acabou caindo no rio.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) removeu o veículo do local na manhã desta segunda-feira, 12.

