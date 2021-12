Carro colide com moto, deixa dois mortos e motorista furta veículo para fugir

Uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta deixou um homem e um adolescente mortos no fim da tarde do sábado, 26, na BA-545, trecho do município de Jaguaquara (distante 343 km de Salvador). Após o acidente, o motorista do veículo de passeio, um mecânico que não teve o nome revelado, fugiu do local após furtar o automóvel de outro homem que havia parado para prestar socorro.

Segundo informações do Blog do Marcos Frahm, as vítimas, identificadas como Darlan Ferreira Ramos, de 27 anos, e Kevyni Santos Cerqueira, 14, foram projetadas contra uma cerca de arame farpado às margens da estrada e morreram no local. O veículo modelo Audi de cor preta, levava, além do condutor, um outro ocupante que também não foi identificado.

O motorista Paulino Pereira da Costa passava pelo local quando decidiu socorrer as vítimas. Ainda de acordo com o blog, ele afirmou em depoimento na polícia que teve o carro levado pelo condutor do Audi, que mesmo ferido, acabou se evadindo na companhia do carona.

O pai de uma das vítimas, que estava em outra moto, relatou que o Audi teria invadido a pista contrária e provocado o acidente. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié. O caso será investigado pela Delegacia de Jaguaquara.

