Carro capota na BR-324 nesta segunda

Um veículo capotou na BR-324 na manhã desta segunda-feira, 16. O acidente aconteceu nas imediações de Águas Claras, em Salvador, onde também ocorre uma manifestação.

Não há informações se o motorista do carro perdeu controle do automóvel por conta do bloqueio na via. Em decorrência da manifestação, policiais rodoviários federais não conseguiram chegar ao local do acidente até as 08h30.

Os policiais também não souberam informar se alguém ficou ferido no capotamento.

adblock ativo