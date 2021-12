Carro capota em canal após motorista perder controle

Um carro capotou em um canal depois que o motorista perdeu o controle do veículo na manhã deste sábado, 23. O acidente aconteceu na rua Senhor do Bonfim, no centro do município de Luís Eduardo Magalhães (a 964 quilômetros de Salvador), no oeste da Bahia.

O local onde o veículo caiu é onde passa o Rio dos Cachorros. Equipe da polícia e dos bombeiros estiveram no local, mas o condutor não foi identificado e nem localizado.

Segundo o blog do Sigi Vilares, o irmão da vítima teria informado que ele passa bem. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

