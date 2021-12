Carro capota e mata mãe que caminhava com 2 filhos em Nazazé

Uma mulher de 35 anos morreu após ser atingida por um carro que capotou em uma ladeira na cidade de Nazaré, a cerca de 215 km de Salvador, na manhã deste domingo, 21. De acordo com o site Voz da Bahia, o acidente aconteceu por volta das 9h45, quando a moça caminhava no local com os dois filhos, que também ficaram feridos.

A vítima identifica como Cristina dos Santos chegou a ser levada para o Hospital Regional Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, os filhos dela, uma menina de 5 anos e um bebê de seis meses, também foram socorridos. A garota sofreu fratura em um dos braços e no fêmur, enquanto o bebê teve ferimentos mais leves.

A menina passou por cirurgia e até a noite deste domingo permanecia no hospital. O estado de saúde do bebê é considerável estável. O motorista do veículo deixou o local após o acidente e não foi localizado. O dono do veículo compareceu à delegacia da cidade para prestar esclarecimentos.

adblock ativo