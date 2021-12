Carro capota e deixa dois mortos na BR-101

Um acidente no km 908 da BR-101, em Teixeira de Freitas (distante a 826 km de Salvador), na manhã deste sábado, 29, deixou dois mortos e três feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas saíram de Mucuri, na divisa entre a Bahia e o Espírito Santo, com destino à cidade.

O motorista, Gilvan Pereira dos Santos, perdeu o controle da direção do veículo e capotou na rodovia. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra vítima é Vilma de Castro Marcos. Ela foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, mas faleceu na tarde deste sábado. A PRF não soube informar o que causou o acidente.

Os outros três ocupantes do veículo também foram levados para a unidade de saúde e seguem internados. De início, quatro ficaram feridas. Eliel Dias Gonçalves e Irene Santos Lírio tiveram lesões leves. Joilton Conceição dos Santos está em estado grave.

