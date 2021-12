Carro capota e deixa dois mortos e três feridos na Bahia

Um carro com cinco passageiros capotou na noite desta quinta-feira, 20, por volta das 21h50, no km 338 da BR-420, no Vale do Jiquiriçá, em Jequié. O acidente aconteceu no trecho da região conhecido como "Curva de Chicão", nas proximidades do bairro Malvina, área urbana de Jaguaquara.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois passageiros do Chevette (ano 88) morreram ainda no local. São eles: Avenaldo Nunes Aragão, 62 anos, condutor do veículo, e Valdemira de Jesus Santos.

Os outros ocupantes, Marcos da Silva de Jesus, 43 anos, Osenilda Dias, 44 anos, e Ester dos Santos, 47 anos, foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Municipal de Jaguaquara (HMJ). As duas mulheres foram transferidas para o Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié.

Ainda segundo a PRF, a suspeita é que o motorista do automóvel estivesse alcoolizado. Isso porque a Polícia Técnica de Jequié encontrou, ao lado do corpo de Valdemira, uma garrafa de vinho.

