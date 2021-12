Carro capota e deixa cinco feridos na BR-242

Cinco pessoas, ainda não identificadas, ficaram feridas após o carro em que estavam capotar por volta das 6h30 deste domingo, 24, no km 116 da BR-242, em Barreiras (a 855 km de Salvador). Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o capotamento, o veículo chegou a sair da pista e foi para no acostamento. Os feridos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



O hospital para qual as vítimas foram levadas não foi divulgado. O carro ficou parcialmente destruído.

