Carro capota com quatro passageiros no interior da Bahia

Um carro com quatro passageiros capotou no início da manhã desta sexta-feira, 16, na BR-020, próximo a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia. Segundo o Blog do Sigi Vilares, o veículo, um Fiat Strada, seguia da cidade de São Paulo para Pilão Arcado, também interior do estado, quando, próximo ao povoado Novo Paraná, um dos pneus teria estourado, provocando o capotamento.

No carro estavam Jesuíno Francisco de Araújo, 52 anos, Gilvan Ribeiro de Araújo, 45 anos, Poliana de Araújo, 33 anos, e uma criança de 4 anos, que se encontrava na cadeirinha no momento do acidente.

Os dois homens sofreram ferimentos leves. Poliana passou mal após entrar em desespero. Todos os passageiros foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A criança não teve nenhum ferimento.

De acordo com o Samu, os passageiros sobreviveram pelo uso correto do cinto de segurança e da cadeirinha da criança, ainda segundo o Blog do Sigi Vilares.

