Carro capota com família e mulher morre no Oeste da Bahia

Uma mulher morreu após uma caminhonete Toyota Hilux capotar na BR-020, no distrito de Roda Velha, em São Desidério, no Oeste da Bahia. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta, 30, depois que o motorista perdeu o controle do carro e bateu em um guard-rail. Em seguida, o veículo capotou, caindo em um matagal.

A irmã do condutor, Lucinda Malheiros Teixeira Mendes, 59 anos, foi arremessada do carro após o acidente, morrendo no local. Além dela, a filha Milena Alana Teixeira Mendes, 34 anos, fraturou o braço. O bebê João Marcos Mendes, que estava na cadeirinha de segurança, teve ferimentos leves. O motorista e outro passageiro saíram ilesos.

A família saiu de Brasília com destino a Santa Rita de Cássia, no interior da Bahia.

