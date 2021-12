Carro capota após colidir em caminhonete em Vitória da Conquista

Um carro de passeio capotou após colidir com uma caminhonete na cidade de Vitória da Conquista (a 512 quilômetros de Salvador). O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado, 3, no cruzamento entre as ruas Sinharzinha e Eupidio Flores, segundo o blog do Anderson. As causas do acidente são investigadas pelo Sistema Municipal de Trânsito. Não houve registro de feridos.

