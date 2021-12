Cinco pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças de aproximadamente 4 e 6 anos, após o carro em que estavam capotar na tarde desta quarta-feira, 26, na BR-324. O acidente ocorreu próximo ao pedágio de Simões Filho, sentido Salvador.

Um dos ocupantes, que não quis se identificar, informou à equipe de reportagem de A TARDE que o veículo de passeio seguia em direção à capital baiana quando teria sido fechado por uma carreta.

Com a colisão, o carro invadiu a contramão, capotou e parou no acostamento da rodovia. Ainda segundo o ocupante, apesar do susto, ninguém se feriu gravemente.

Da Redação | Foto: Gilberto Júnior | Ag. A TARDE Carro capota após colidir com carreta e deixa cinco feridos na BR-324

adblock ativo