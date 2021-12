Carro cai em fossa de hospital municipal em Teixeira de Freitas

Um carro caiu na fossa do Hospital Municipal Teixeira de Freitas (HMTF), na manhã desta quarta-feira, 9. O veículo estava no estacionamento e ninguém ficou ferido. Não há informações se o automóvel continua no buraco.

De acordo com informações do site Teixeira News, a suspeita é que a estrutura da fossa do hospital teria cedido, devido ao excesso de chuvas na região.

Segundo o site, a direção da unidade médica ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido nem o que teria gerado realmente o problema.

