Carro cai em cratera na BA-459 e uma pessoa fica ferida

Um carro caiu em uma cratera no km 150 da BA-459, em Barreiras (a 862 quilômetros de Salvador), após o motorista perder o controle do veículo que dirigia. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira, 3, depois que Denivaldo Barreto dos Santos, 40 anos, foi ofuscado pelos faróis de uma carreta que vinha no sentido oposto da rodovia.

A esposa do motorista, Janira Costa Bandeira, 47 anos, teve ferimentos no joelho direito e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dela. O condutor não ficou ferido.

Interdição

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a cratera surgiu por conta da forte chuva que atingiu o município nesta quarta. Por conta disso, a BA-459 foi interditada para reparos mas, até o momento, não há informações sobre o início das obras nem a extensão da interdição.

De acordo com a polícia, a rodovia faz parte de um anel viário chamado de Anel da Soja. Ela é uma das vias que ligam o município baiano de Luís Eduardo Magalhães ao estado do Tocantins (TO). Os motoristas que precisam passar pela BA-459 devem acessar a cidade de Luís Eduardo Magalhães e seguir pela BA-460.

