Carro cai em cratera em Feira de Santana

Um carro caiu em um buraco no bairro Brasília, em Feira de Santana, por volta das 21h30 desta quarta-feira, 6. Segundo informações dos moradores, o motorista do automóvel saiu da rua Corrente de Ouro para pegar a rua Murta, quando sofreu o acidente.

Ainda segundo os moradores, a obra foi iniciada pela Empresa Baiana de Saneamento e Águas (Embasa), realizada durante a manhã, e que o serviço foi deixado sem conclusão horas depois.

Segundo informações do 'Acorda Cidade', a Embasa afirmou que a sinalização do buraco estava de acordo com as normas.

