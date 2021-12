Carro cai em barranco na Estrada do Coco

Um veículo com quatro pessoas cai em um barranco na BA-099, conhecida como Estrada do Coco, próximo a Imbassaí, na manhã deste domingo, 28. Todos os ocupantes - dois homens e duas mulheres - ficaram feridos.

Uma equipe do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) ajudou no resgate. O motorista do carro seguia no sentido Aracaju, quando perdeu o controledo veículo e desceu o barrando.

Uma das vítimas foi resgatada de helicóptero. Todos foram levados para o Hospital do Subúrbio. Não há informações das identidades das vítimas, nem os estados de saúde delas.

adblock ativo