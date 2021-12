Carro bate em poste na Estrada do Coco e causa engarrafamento na Av. Paralela

Uma colisão de um carro em um poste na Estrada do Coco, travou o acesso ao município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador e causou uma grande retenção no local, na tarde deste domingo, 16. Não há informações sobre feridos.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente também já causa congestionamentos na Avenida Paralela, em Salvador. A Coelba já está no local para fazer a reparação do poste.

