Carro bate em ambulância, mata um e fere três na BR-101

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um acidente na BR-101 na noite desta terça-feira, 18, em Teixeira de Freitas (a 525 kms de Salvador). O motorista de uma ambulância, João Quaresma dos Santos, não resistiu a colisão frontal com uma Hilux. Três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas gravemente, sendo que, de acordo com o site Sul Bahia News, duas estão grávidas. As vítimas foram levadas para o hospital da região.

