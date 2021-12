Carro avança sobre fiéis durante procissão em Cachoeira

Um motorista avançou com o carro sobre os fiéis durante a procissão de Nossa Senhora da Conceição dos Pobres realizada na cidade de Cachoeira (a 110 km de Salvador), recôncavo baiano, na noite do domingo, 17.

De acordo com informações do site Voz da Bahia, o veículo trafegava devagar no bairro do Caquende, quando, repentinamente, acelerou por onde passava o cortejo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Em um vídeo disponibilizado na internet, é possível observar o exato momento em que o carro invade a procissão. Com a aproximação do veículo, os fiéis entraram em pânico e começaram a correr. Nas imagens, ainda é possível constatar que crianças e idosos estavam entre os presentes no ato religioso.

Ainda conforme o Voz da Bahia, a polícia informou que o suposto autor da ação criminosa já foi identificado. A motivação ainda é desconhecida, mas há suspeitas de que o homem dirigia alcoolizado.

A procissão de Nossa Senhora da Conceição dos Pobres é um evento tradicional em Cachoeira, cidade que é considerada umas das mais religiosas do estado. O caso segue sendo investigado.

