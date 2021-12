Carreta tomba na BR-020 ao desviar de buraco

Uma carreta tombou na BR-020, por volta das 4h deste sábado, 2, próximo ao trevo do município de São Domingos (a 1.111 km de Salvador). Não houve vítimas.

De acordo com as informações do site Blog Braga, o motorista, de nome não revelado, foi desviar de um buraco na pista quando perdeu o controle.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e registrou o acidente.

adblock ativo