Carreta tomba e pega fogo em Feira de Santana

Um incêndio em uma carreta carregada com 35 mil litros de óleo diesel deixou motoristas e pedestres que passavam pela BR-116/Norte assustados na manhã desta quarta-feira, 29.

O fogo se alastrou rapidamente e por pouco o veículo não explodiu. O motorista conseguiu sair da carreta antes que o fogo se alastrasse e teve ferimentos considerados leves. O acidente ocorreu no km-420 da BR-116, no trecho do Complexo Viário Miraldo Gomes, que passa por Feira de Santana (a 116 km de Salvador).

De acordo com informações do motorista do veículo Adelino Santiago, 44 anos, ele saiu da cidade de Salvador com destino a Petrolina (PE) quando, ao passar em uma curva, perdeu o controle da carreta que bateu na mureta de proteção e virou.

"Não sei o que houve, só vi as chamas. Consegui pular antes de o fogo se alastrar", contou. Motoristas que passavam pelo local contaram que a carreta vinha derramando óleo desde que entrou na curva e antes de bater já tinha algumas chamas na parte traseira.

Bombeiros

Populares acionaram o Samu, que socorreu o motorista e o conduziu para um hospital particular. Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e tiveram trabalho para apagar as chamas, que só foram controladas após três horas.

"Ele pegou fogo antes de bater e virar, acredito que tenha sido alguma faísca do atrito com a pista. O motorista teve sorte em não morrer", disse Mário Lima.

A pista ficou interditada nos dois sentidos, o que provocou congestionamento. Os veículos tiveram que ser desviados pela Polícia Rodoviária Federal.

Moradores do bairro Campo Limpo, próximo ao local, informaram ter ouvido algumas explosões. O trânsito no local só foi liberado no final da manhã. O veículo foi levado para o pátio do posto da PRF na BR-116/Sul.

